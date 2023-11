San Giuliano Terme, acque agitate. Il Pd dice no alle primarie e a Mazzeo

SAN GIULIANO TERME

Il Pd di San Giuliano Terme dice no alla primarie per individuare il candidato sindaco dopo Sergio Di Maio, ma soprattutto respinge l’appello del presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, leader toscano dell’ala bonaccininana del partito, che in una recente intervista a La Nazione, aveva suggerito di "coinvolgere tutti quei soggetti alternativi alla destra per allargare la coalizione e scegliere insieme la candidatura più forte per vincere e proseguire col buon governo, se necessario anche chiedendo un atto di generosità a chi si è già messo in gioco in prima persona". L’altra sera invece l’assemblea comunale del Pd sangiulianese si è riunita è ha bocciato qualunque ipotesi di primarie votando un documento con 37 voti (palesi) favorevoli (quindi il quorum dei tre quinti dei componenti raggiunto) in cui si chiude la porta a qualsiasi consultazione popolare.

Ma sarebbe già partita una preventiva segnalazione alla Commissione di garanzia provinciale del partito sulla validità del documento. Insomma anche sul lungomonte in casa Pd le acque sono particolarmente agitate al punto che il segretario Aldo Bronzini, schleiniano eletto però in virtù di un accordo unitario tra le diverse anime dem, avrebbe perfino ventilato l’idea di dimettersi salvo poi ripensarci e restare alla guida del partito. L’assemblea del Pd sangiulianese ha infatti deliberato "di mantenere l’attuale coalizione come elemento prioritario nel percorso di avvicinamento alle prossime elezioni; di siglare un accordo di coalizione condiviso tra le varie forze politiche che dia pari dignità accogliendole istanze di tutti; con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’assemblea, viene individuato un percorso per la scelta del candidato sindaco alternativo allo strumento delle primarie; di recepire dai segretari di circolo e dalla segreteria, a seguito di consultazioni, un nome largamente condiviso di candidato sindaco".

Il nome forte è quello di Matteo Cecchelli, assessore della giunta Di Maio e fortemente voluto dal sindaco uscente, anche se i bonaccininani avrebbero preferito una discussione più approfondita sui temi e sulle candidature. Sul nome dell’assessore al Bilancio tuttavia non pare così granitica neppure la coalizione visto che nelle settimane scorse Sinistra Unita si sentì in dovere di chiarire, nero su bianco, la sua posizione: "E’ necessario tornare ad un tavolo comune per riprendere la costruzione di una piattaforma politica che dia continuazione e rilancio a questa coalizione. Non ci ritroviamo nelle modalità con cui chi si sente autosufficiente si candida alla guida del Comune, sfoggiando personalismi e arroganza".

Gab. Mas.