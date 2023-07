San Giuliano sostenibile In rete con altri Comuni

di Alessandra Alderigi

Un traguardo ambito, proiettato verso il futuro: il Comune di San Giuliano Terme entra ufficialmente a far parte della Rete dei Comuni Sostenibili. Ieri la cerimonia ufficiale con la quale l’ente in provincia di Pisa ha ricevuto la targa di Comune Sostenibile: un momento importante, dopo l’adesione formale di qualche mese fa. Presenti all’iniziativa, con il sindaco Sergio Di Maio, la vicesindaca Lucia Scatena, l’assessore all’Ambiente Filippo Pancrazzi e l’assessore alla Rigenerazione urbana Matteo Cecchelli. Per la Rete dei Comuni Sostenibili sono intervenuti il presidente Valerio Lucciarini De Vincenzi e Maurizio Gazzarri. San Giuliano Terme è il primo comune della provincia di Pisa ad aderire alla Rete: un’associazione nazionale senza scopo di lucro aperta all’adesione di tutti i comuni, unioni di comuni e province italiane, a prescindere dalla dimensione, collocazione geografica e colore politico dell’amministrazione. L’associazione promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, con un progetto innovativo e concreto, valorizzando le buone pratiche e accompagnando le amministrazioni locali alla territorializzazione e al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. "La targa di Comune Sostenibile a San Giuliano Terme – ha affermato il sindaco Sergio Di Maio – è un riconoscimento di enorme importanza del quale siamo molto fieri e, soprattutto, che ci dà ulteriore motivazione come amministrazione comunale nel perseguire gli imprescindibili e non più rinviabili obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu".

Il Comune ha da tempo intrapreso una serie di interventi di rigenerazione urbana, che hanno permesso di innalzare il livello di qualità della vita del territorio: "Siamo determinati a proseguire la strada intrapresa – sottolinea Filippo Pancrazzi, assessore all’ambiente –San Giuliano Terme vuole dare un robusto contributo al perseguimento dell’Agenda 2030. La sua storia, ma anche le politiche intraprese da questa amministrazione comunale, parlano allo sviluppo sostenibile e al rispetto dell’ambiente, sui quali continueremo a investire e a tenere come faro e riferimento della nostra azione politica e amministrativa". "L’impegno della Rete cresce – ha commenta il presidente della Rete dei Comuni Sostenibili Valerio Lucciarini De Vincenzi –gli obiettivi dell’Agenda 2030 si raggiungono solo se ci lavoriamo tutti insieme e la spinta che viene dai territori è decisiva".