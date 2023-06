"San Giuliano e Todisco Ben fatto!"

"A gennaio, rispondendo allo stimolo statutario di promuovere tutte le attività e infrastrutture che garantiscano l’impianto socio-economico del territorio pisano, lodammo pubblicamente, con un “ben fatto” l’iniziativa del Comune di San Giuliano di aver concordato con la Todisco Group, (holding con 520 dipendenti, controllante 16 aziende e una decina di depositi costieri) il recupero dell’ex area “Maionchi”, per insediarvi il suo quartier generale, realizzandovi come prima struttura un Palacongressi, strutturato in centro modulare polivalente, per ospitare convegni, congressi, eventi artistici, musicali e mostre, grazie ad un auditorium da 500 posti. A valorizzare il ben fatto della Todisco Group menzionammo l’ulteriore merito di aver, durante il lockdown pandemico, con la sua Fondazione Todisco Onlus, ristrutturato l’ex area Pisancarta, insediandovi un hub solidale dedicato alle Associazioni territoriali, dedite all’assistenza delle persone bisognose, stoccandovi anche beni di prima necessità, da donare loro. Rispondendo sempre al citato compito statutario, apprezziamo il trasferimento di 13 dell’ospedale S. Chiara a Cisanello, che diventerà, nel 2026, il più importante ospedale regionale, caratterizzato da sei case di comunità, il cui scopo è stato sottolineato dal Presidente della Società della Salute, il Sindaco di S. Giuliano Di Maio, alla presenza di quello di Pisa e di altre autorità, invitando tutte le istituzioni a lavorare in sinergia e a tenere lo stesso passo, per offrire i migliori servizi ai cittadini; concludendo l’intervento con la chiosa: “Bisogna procedere senza indugi con la realizzazione della Tangenziale Nord- Est”. Da sempre lo chiediamo, invitando la Regione a versare al territorio quanto spettante per realizzarla".

