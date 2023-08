San Casciano: Gran Finale a Cascina

Gran finale stasera per la tradizionale Fiera di San Casciano, frazione di Cascina, che, iniziata lo scorso 11 agosto con la cena di pesce andata sold out, ha registrato un vero crescendo di presenze tra le bancarelle e negli spazi del ristorante all’aperto in funzione a pranzo e a cena. E ancora mercatino dell’artigianato, esposizioni dei mezzi agricoli d’epoca e degli animali da fattoria, per concludersi - stasera - con la tradizionale tombolata, primo premio un assegno da 1000 euro