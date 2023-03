Samuele sprinta e va "Ma può stupirci ancora"

"È il coronamento di un sogno dopo tante sofferenze: che progressi! Grande Sam, sotto ogni aspetto". Così il tecnico Marco Del Medico, 54 anni, che negli ultimi 3 anni ha seguito scrupolosamente Ceccarelli e ne conosce benissimo pregi e difetti. "Dove può arrivare Samuele me lo chiedono in tanti ma preferisco tenerlo per me. Ha già fatto molto, campione d’Italia e d’Europa, ma posso dire che questo non è ancora il suo massimo". Del Medico, buon velocista (10”8 sui 100 a 17 anni), ha iniziato ad allenare nel 2000, seguendo l’ipovedente Lorenzo Ricci alle Paralimpiadi di Sydney dove vinse 100 e staffetta, passando poi al calcio prima di tornare ad occuparsi di atletica leggera e iniziare il rapporto con il ‘jet delle apuane’. Il lavoro da fare è stato tanto, soprattutto per correggere quei difetti tipici di chi ha iniziato tardi a correre. "Quando ti avvicini alla velocità a 16 anni, in fase avanzata, un po’ ti manca l’Abc degli esercizi ed è dura togliere qualche imperfezione. La cosa su cui abbiamo lavorato di più è stata la partenza. Samuele si alzava troppo presto mentre è preferibile all’inizio rimanere basso in modo da risparmiare forza serve nel finale. Deve imparare a partire alla vecchia maniera. Si è migliorato moltissimo ma ci lavoreremo ancora". Anche per quanto riguarda l’arrivo Del Medico sta spronando il suo pupillo a buttarsi di più sulla linea del traguardo. "Ma è anche un problema normale dell’impostazione del bacino. In questo, coi dovuti paragoni, ricorda un po’ Michael Johnson. E visto che uno così ha vinto tutto, può correre davvero come vuole". Ma passiamo ai pregi di Ceccarelli. "Sicuramente la sua calma. Nei momenti critici riesce a mantenere la concentrazione. Non si fa distrarre da chi ha fianco. Riesce a estraniarsi e pensare unicamente a se stesso, a fare la sua corsa. Un altro suo pregio, che hanno in pochi, è che non va in agitazione. La notte si riposa e riesce a entrare in tensione al momento giusto". Sui 60 metri Ceccarelli è già un portento. Ci si chiede se anche su distanze più lunghe potrà fare la differenza. "Una sua dote è quella di saper tenere alte le frequenze e la velocità anche sui 100 e i 200 metri. I 200 per il momento non ci interessano. Noi continuiamo a concentrarci sui 60 indoor e ora soprattutto su 100 all’aperto, visto che inizia la stagione con appuntamenti importanti. Vedremo dove potremo arrivare>.

Gian. Bond.