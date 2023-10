Salvini e il collettivo. Botta e risposta social: "Matteo candidato nella nostra lista"

Un collage del 2019 che rimbalza di tweet in tweet. E il commento del ministro Matteo Salvini che si era già espresso su quest’opera degli studenti del liceo Russoli di Pisa e Cascina, che lo avevano ritratto utilizzando le foto dei migranti naufragati in mare, 4 anni fa. "Bravi gli studenti di Pisa che mi hanno dedicato questa bellissima opera. Mi piacerebbe parlarne con voi a scuola: se mi inviterete per confrontarci sui temi dell’immigrazione, dell’Europa, dei giovani e del futuro, verrò volentieri. Evviva l’arte e la libertà", il nuovo lancio. Sotto, il commento del Collettivo del Russoli. "Sempre fieri". "E io fiero di voi", la risposta del rappresentante della Lega al governo. E ancora: "Ti aspettiamo Matteo". "Nuova proposta della lista Car per la candidatura. Matteo Salvini ad assemblea d’istituto".

La vicenda resa di nuovo attuale dai social, anche se novità non ve ne sono, nasce nel 2019. E’ il pittore Delio Gennai a raccontarla. "Fui chiamato a scuola da un docente che stimavo e stimo (ora non insegna più, ndr) per parlare di arte contemporanea. Gli studenti realizzarono delle opere a tema acqua. Uscirono proposte interessanti e così pensai di allestire una mostra nella mia galleria (il suo studio in via San Bernardo era andato a fuoco a marzo scorso ed è rinato in via Bovio). Era esposto anche quel quadro fatto con la tecnica digitale. Ci fu molta polemica, vennero a intervistarmi le televisioni e venne pure la Digos. Ma quella era arte non politica. Si fece avanti un acquirente e io avrei voluto vendere l’opera ma gli studenti si opposero e lo ripresero".

Il collage rimbalzato sui social a distanza di quattro anni e ripreso dal protagonista del quadro stesso è stato ri-commentato anche dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, che era già intervenuta all’epoca quando era commissario della Lega toscana e sindaco di Cascina. "Il collage di Salvini del liceo pisano è frutto di cieca ideologia. Chi ferma gli sbarchi ferma i morti in mare. La scuola insegni anziché indottrinare", ha ribadito ieri. Mentre la preside del Russoli, la professoressa Gaetana Zobel, precisa che si tratta appunto di un’opera realizzata nel 2019. La scuola è lontana da ogni polemica".

Antonia Casini

Giulia De Ieso