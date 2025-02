Salvaguardia siti antichi. Arrivano 600mila euro: "Per rocche e bastioni"

Arrivano nel pisano 600mila euro della Regione per mettere in sicurezza due siti antichi. Una notizia davvero significativa, sia per la salvaguardia delle bellezze della zona, che per favorire il turismo. Il Bastione di San Giorgio a Pisa e la Rocca di Ripafratta a San Giuliano hanno infatti ricevuto 300mila euro ciascuno per interventi di restauro e messa in sicurezza grazie al bando di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana, pubblicato nel 2024. Dai castelli della Lunigiana alla Val d’Orcia, passando per le torri di San Gimignano e le fortezze della Maremma, le mura di ventidue comuni toscani, attraverso questo bando, torneranno ad animarsi grazie a un finanziamento complessivo di 5 milioni di euro di risorse proprie della Regione presenti nel bilancio 2024-2026.

Un impegno che favorirà non solo interventi di restauro e conservazione ma anche il supporto di progetti che hanno privilegiato il rapporto tra l’esterno della città murata di riferimento e il suo interno e quelli che hanno previsto azioni di valorizzazione attraverso la creazione di percorsi culturali.

"Oltre venti tra mura e muraglie di città - è la dichiarazione del governatore Eugenio Giani -, borghi e fortezze toscane, saranno restaurate e rese nella possibilità di essere fruite e godute dai cittadini toscani. La Toscana è impegnata più che mai nel recupero e nella conservazione del proprio patrimonio murario. Le cosiddette Città murate sono un bene prezioso che deve essere a disposizione della popolazione ma possono essere anche una risorsa turistica".

Nello specifico, tra gli oltre sessanta comuni che hanno partecipato al bando, in provincia di Pisa sono state selezionate due proposte. La prima è un intervento di restauro e valorizzazione del Bastione San Giorgio e di un tratto delle mura lungo via Bonanno Pisano: l’apertura di un ulteriore tratto di mura permetterà di collegare la zona all’area del Parco della Cittadella e degli Arsenali Repubblicani.

La seconda riguarda San Giuliano Terme, dove la Rocca di Ripafratta sarà oggetto di interventi di messa in sicurezza della mura e di miglioramento della accessibilità e fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. Il bando si inserisce nell’ambito degli indirizzi del Programma regionale di sviluppo 2021-2025 che prevede, all’obiettivo dal titolo ‘Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo’, di consolidare e incrementare gli interventi di valorizzazione del patrimonio culturale toscano.