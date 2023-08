"Salvaguardare e incrementare la cintura verde intorno a Pisa"

"Una “schizofrenia” che affligge i decisori pubblici, che, da una parte, spesso si esprimono in favore di rimboschimento urbano e corridoi ecologici, ma, dall’altra, continuano a non accorgersi di avere già un patrimonio a disposizione, lasciando che esso venga soffocato da discariche abusive e altri usi impropri, e limitandosi, ogni tanto, a bruschi interventi di “pulizia”, di cui fanno le spese alberi e arbusti, senza che i materiali di risulta vengano poi davvero sgomberati. Tutto ciò nell’indifferenza dei cittadini, nel nostro paese in genere digiuni di nozioni naturalistiche". Italia Nostra Pisa torna sulla questione verde urbano e chiede al Comune di per "tutelare e incrementare la cintura verde intorno a Pisa".

"Spesso si programmano nuovi insediamenti nelle zone ancora bianche dei mappali, senza mai porsi lo scrupolo di andare a vedere se, per caso, quel vuoto non sia già riempito più che bene da comunità biotiche ormai consolidate e aventi diritto a sopravvivere – continua Italia Nostra – , se non altro per il vantaggio in salute e bellezza che dette aree ci garantiscono, a costo zero. Il 12 luglio scorso il Parlamento europeo ha approvato la “Nature Restoration Law”,la legge per il ripristino della natura che prevede l’obbligo, per gli Stati membri, di provvedere a ripristinare porzioni di natura nei diversi ecosistemi soggetti a trasformazioni da parte dell’uomo. L’attenzione viene posta sull’incremento delle aree verdi nelle città, con correlata riduzione delle temperature estive. In tal senso, il contributo che Pisa potrebbe dare riguarda non solo le nuove alberature, ma anche la conservazione delle zone con vegetazione spontanea già esistente". "In questi giorni – incalza Italia Nostra – si parla di nuove sedi, per il Dipartimento di Biologia e per la Scuola Sant’Anna, in zona CNR, e di una nuova viabilità, che attraverserebbe una grande area non ancora edificata di Pisanova. In questo sito, noto con il toponimo “Il Sanguigno”, due anni fa si distrusse, lungo un perimetro di circa 10 metri di profondità, una florida vegetazione spontanea, che aveva l’unica colpa di fornire ombra, ricambio d’aria, abbattimento di calore e spettacolari fioriture primaverili. Singolare è la scelta logistica, fatta da istituzioni scientifiche che si occupano anche di natura e biodiversità: le due nuove sedi sono proposte nella cintura verde, che in qualche tratto sopravvive ancora intorno alla città".