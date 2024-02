"Salute bene preziosissimo"

La salute come concetto ampio e da insegnare ai giovanissimi. Andrea Porcaro D’Ambrosio (foto Del Punta/Valtriani), presidente di Farmacie Comunali Spa racconta "l’importante iniziativa messa in campo da La Nazione che ci permette di avvicinare maggiormente le giovani generazioni al mondo della salute, del benessere e dell’ambiente. La nostra Azienda per natura pubblica e per missione sociale si prende carico di tutte le fasce d’età della comunità cittadina e lo fa con piena consapevolezza e responsabilità del ruolo che svolge. La scuola, dopo il nucleo familiare, è il luogo deputato alla crescita e alla formazione di coloro che saranno gli adulti di domani, per questo siamo molto felici di poter partecipare con impegno a questo splendido progetto, sicuri che insieme potremmo dare il nostro fattivo contributo alla realizzazione di una maggiore coscienza su salute e ambiente".

I progetti per i più giovani?

"Farmacie Comunali Pisa spa da sempre è impegnata, coerentemente con il rispetto della sua missione e natura di soggetto pubblico, nella realizzazione di campagne di informazione, raccolta dati, prevenzione e screening di tipo sanitario, ma oltre tutto questo è anche promotrice e sostenitrice di eventi culturali e sportivi per incrementare la consapevolezza dell’importanza della salute e dell’ambiente soprattutto nei giovani".

Un augurio ai ragazzi per gli articoli?

"Fate propri i valori della salute e del benessere personale e comune quale precondizione per l’esercizio e l’espressione libera della propria personalità, intendendo la salute non solo come un diritto costituzionale riconosciuto dalla nostra Nazione ma soprattutto come un impegno etico e morale verso se stessi e il prossimo. Tutto questo non può più prescindere dall’adozione di una forte responsabilità verso l’ambiente, che dobbiamo tutelare quale patrimonio naturale ricevuto dai nostri padri e dalle nostre madri e che dovremo trasmettere ai nostri figli e alle nuove generazioni. Sono certo che la nostra gioventù saprà fare molto bene e distinguersi per maturità e coscienza. Auguri".