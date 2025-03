Saldatore professionista. Un corso con fondi regionali

Opportunità per chi vuol entrare nel mondo della saldatura. Il corso di formazione per "Addetto alle operazioni di attrezzaggio delle macchine, di saldatura e di controllo della qualità dei processi di saldatura" offre una qualifica professionale di livello riconosciuta a livello europeo, e la possibilità di svolgere uno stage in azienda.

Cosa si impara? Tecniche di saldatura Tig, ad arco, con gas, saldobrasatura, controllo qualità della saldatura, normativa e sistemi di gestione della qualità, sicurezza sul lavoro, competenze digitali e relazionali.

Il corso offre: Formazione gratuita finanziata dalla Regione Toscana 940 ore di formazione, di cui 300 di stage in azienda Indennità di frequenza di3,50 euro all’ora (massimo 250 euro), possibile rimborso spese per il trasporto.

Requisiti di accesso: qualifica triennale di istruzione e formazione Professionale (3 Eqf) o compimento del 18esimo anno di età. Le iscrizioni sono aperte fino al 19 marzo 2025.

Per maggiori informazioni e iscrizioni chiamare: 050 2201288 (fonte Informagiovani Valdera).