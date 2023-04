Sala delle Baleari Incontro alle 11

Seguendo una tradizione che risale al 1975 – sindaco Luigi Bulleri, presidente di Alfea Harry Bracci Torsi - questa mattina alle 11 le istituzioni incontreranno nella Sala delle Baleari gli operatori dell’ippica. Come nella consuetudine sono attesi interventi del sindaco Michele Conti e del presidente di Alfea, Cosimo Bracci Torsi.

CONCORSO VETRINE - In occasione dell’incontro fra le istituzioni e gli operatori dell’ippica pisana questa mattina nella Sala delle Baleari verranno premiate due titolari di negozi che hanno vinto il concorso delle vetrine: a Irene Pardini ("Nené") andrà il premio della giuria di qualità, a Samantha Poli ("Il Chicco Bar") quello della giuria popolare espresso attraverso il voto dei social.

I FAVORITI - Sette le corse oggi in programma, si inizia alle 15; questi i nostri favoriti. I corsa (premio "Banca di Pisa e Fornacette") – Windy Dancer, Bluma; II corsa (premio "Casa di Cura San Rossore") – Friedrich, It Is Law, Reeling; III corsa (premio "Allegria") – Waldeza, Love Deluxe, Royal Lea; IV corsa (24° premio "Regione Toscana") – Clarenzio Fan, Brigante Sabino, Vento di Passioni; V corsa (Trofeo Fegentri) – Può Succede, Clean Emperor, El Gringo; VI corsa (133° premio "Pisa": Trofeo Goffs) – Gauss, Saputello, Blatant; VII corsa (65° premio "San Rossore") – Lord Bay, Delightful Girl, Kronangel.