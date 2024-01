Sabato la Festa del Sacro Voto

PISa

Sabato alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria della Spina si ripeterà l’appuntamento per lo scioglimento dell’antico voto fatto a San Ranieri dai Pisani in occasione della “terribile” alluvione di Arno del 2 gennaio 1777. Per ringraziare il Patrono, a cui era stata rivolta una preghiera di protezione, per avere risparmiato alla città morte e distruzione, i nostri avi, insieme ai governanti, promisero di celebrare in perpetuo ogni anno una messa votiva. Per molti anni Pisa ha sciolto quel voto (la cerimonia si svolgeva nella chiesa di San Vito dove Ranieri morì), poi tutto si è interrotto fino al 2012 quando, per iniziativa della Compagnia di San Ranieri, la Festa del Sacro Voto (così si chiama la ricorrenza) è stata ripristinata, celebrando ogni anno la Santa Messa nella chiesa della Spina, con la devota partecipazione della cittadinanza e l’omaggio al Santo dell’Amministrazione Comunale. Anche quest’anno, 247° Anniversario del Voto, la Compagnia di San Ranieri organizza la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto.

I festeggiamenti si svolgeranno sabato nella chiesa della Spina secondo un articolato programma: alle 10.15 afflusso della autorità, invitati e ospiti; alle ore 10.30 relazione su “L’antica Magistratura delle Acque di Pisa” a cura di Maurizio Ventavoli e Sandro Borsacchi, rispettivamente presidente e direttore del Consorzio 4 Basso Valdarno; alle 11 la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo nel corso della quale avverrà l’omaggio dell’Amministrazione Comunale a San Ranieri, la preghiera e la benedizione per la Città. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva da Telegranducato Toscana TV. Alle 16 preghiera vespertina musicale animata dagli alunni delle scuole secondarie di I grado di Pisa a indirizzo musicale. Darà possibile visitare la chiesa della Spina che rimarrà aperta: dalle 10.15 alle 12.15 e dalle 16.30 alle 18.30 È previsto inoltre un pranzo di beneficenza all’Istituto Alberghiero “Giacomo Matteotti” di Pisa per sostenere la Cittadella della Solidarietà di San Ranieri. La Compagnia di San Ranieri è un’associazione cattolica di fedeli laici riconosciuta il 2 febbraio 2011 con Decreto dell’arcivescovo di Pisa mons. Giovanni Paolo Benotto. La Compagnia raccoglie l’eredità dell’antica confraternita del XIII secolo legata a San Ranieri, il patrono della Città e dell’Arcidiocesi di Pisa, e si propone 3 obbiettivi: culto, formazione e carità. La Compagnia è governata dalla Deputazione: Riccardo Buscemi (Priore), Giovanna Bernardini (vicario), Gilda Cifariello (segretario), Piero Arangeli, Ilaria Lattanzi, Michele Malvaldi e Maria Grazia Martini. Esiste inoltre il Collegio dei Garanti, con funzioni di revisione, composto da Maria Luisa Ceccarelli Lemut (Presidente), Gavina Cambiganu e Claudio Righi.