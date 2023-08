Sabato botanico all’ombra dei bambù

Sabato botanico: una giornata alla scoperta dei tesori dell’Orto e Museo all’ombra della Torre. Torna l’appuntamento questa settimana, come ogni terzo sabato del mese, all’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa. Questo weekend sarà la volta di una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni. La visita dal titolo “All’ombra dei bambù“ è prevista per sabato a partire dalle 17 ed è su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili. I visitatori che parteciperanno all’iniziativa saranno guidati in un viaggio tra le bellezze naturalistiche presenti nell’ex Giardino dei Semplici con un focus sulla suggestiva area dedicata ai bambù.

Prenotazione obbligatoria da effettuare entro le 11 di domani scrivendo a: [email protected]

Nella mail è necessario fornire un recapito telefonico. Biglietti: 8 euro a persona; gratuito per i minori di 6 anni.