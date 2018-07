Pisa, 25 luglio 2018 - Oltre il 95% di adesioni tra piloti e assistenti di volo a Pisa per lo sciopero Ryanair. Il dato è comunicato dalla Uiltrasporti Toscana.

"Dal Galilei di Pisa c'è stata una grande risposta da parte dei lavoratori - spiega Massimo Marino della segreteria Uiltrasporti Toscana -. Con una partecipazione che ha toccato la quasi totalità del personale Ryanair di Pisa abbiamo mandato un messaggio chiaro alla compagnia: il sindacato è una necessità e non può essere scavalcato per interessi esclusivi dell'azienda. Ryanair deve sedersi al tavolo e riconoscere i diritti dei lavoratori attraverso un contratto nazionale che sia degno di questo nome. È inaccettabile che l'azienda si rivolga soltanto a sindacati minoritari, non rappresentativi della maggioranza dei lavoratori".

Alle 18 risultavano diciotto voli cancellati tra quelli in partenza, sei partiti (considerando però che alcuni voli sono garantiti anche in caso di sciopero) e una manciata in attesa di comunicazione. Tra i voli in arrivo risultavano diciotto cancellazioni e quattro aerei atterrati.