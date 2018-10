Pisa, 30 ottobre 2018 - Ryanair lancia la nuova rotta invernale Pisa-Praga, che sarà operata da oggi con tre frequenze a settimana. '

'Siamo lieti di lanciare la nuova rotta da Pisa verso Praga che sarà operata da oggi come parte della programmazione invernale 2018 di Ryanair e con una frequenza di 3 voli a settimana. Tantissime sono le destinazioni servite da Ryanair in partenza dall'aeroporto toscano tra cui Danzica - altra novità invernale che prosegue dall'estate - Lisbona, Londra, Madrid, Marrakech, Parigi e Trapani per citarne alcune", ha dichiarato Arianna Ciarletta, Sales & Marketing Executive Italia di Ryanair.

'Siamo particolarmente entusiasti di inaugurare la nuova rotta invernale per Praga, una delle città più affascinanti d'Europa. Per Toscana Aeroporti - ha sottolineato il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai - è la migliore conferma di un rapporto consolidato ormai da anni con Ryanair. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo'.