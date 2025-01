Russo (Pd Cascina):: "Solidarietà ai sanitari"

"In questi giorni al Pronto soccorso di Pisa si è verificata nuovamente una situazione di iperafflusso di pazienti e conseguente sovraffollamento. Massima vicinanza al personale medico-infermieristico, ancora una volta pronto ad affrontare con professionalità situazioni di stress e condizione di lavoro difficili, ai pazienti e alle loro famiglie per i disagi subiti e alle associazioni di volontariato, sempre in prima linea a prendersi cura di chi è in difficoltà e ad aiutare il nostro Sistema sanitario nazionale". Lo afferma in una nota il segretario del Pd di Cascina, Giovanni Russo, che però respinge al mittente le critiche piovute da destra. "In Italia - osserva Russo - la situazione della sanità pubblica è preoccupante: liste d’attesa, affollamento dei pronto soccorso, aumento della spesa privata, diseguaglianze di accesso alle prestazioni fino ad arrivare alla rinuncia alle cure. Di fronte a questa situazione, che colpisce tutto il Paese, anche se con notevoli differenze tra le Regioni, le dichiarazioni degli esponenti regionali Petrucci di Fratelli d’Italia e Meini della Lega omettono volutamente come il Governo Meloni stia continuando a definanziare la sanità pubblica, con una spesa sanitaria sul Pil che scenderà progressivamente al 6% nel 2026, il livello minimo negli ultimi 20 anni". Insomma, la colpa dei disagi dei giorni scorsi, secondo l’esponente dem è soprattutto dell’esecutivo che "nonostante le tante promesse, nell’ultima legge di Bilancio non ha adottato alcuna azione concreta per le assunzioni di medici, infermieri e operatori socio-sanitari né, tantomeno, risulta abolito il tetto di spesa per il personale"." Il modello di sanità pubblico e universalistico va rilanciato - conclude il segretario del Pd cascinese - ma da Roma servono risorse non tagli".