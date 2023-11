Rubati all’apicoltura 30 quintali di miele

CALCI

Tornano a colpire i "predoni del miele", che la scorsa notte hanno fatto irruzione all’interno del magazzino dell’apicoltura La Valle Graziosa, in via Calcesana portando via circa 20-30 quintali di pregiato prodotto, tra miele di castagno, millefiori, girasole, acacia. "Siamo in ginocchio". Un danno enorme - non solo dal punto di vista economico - per i titolari dell’azienda, Diego Bonanni e suo padre che hanno scoperto il saccheggio soltanto ieri mattina quando si sono recati, come ogni giorno, nella struttura, per occuparsi degli ordini e preparare le confezioni di miele anche in vista del mercatino di Natale che si terrà a Calci proprio nel prossimo weekend e alla vigilia dell’inaugurazione del punto vendita. Desolante la scena che si sono trovati di fronte, con i resti del miele in terra, i melari e la finestra sul retro in frantumi: i ladri sono passati proprio da qui, dall’unico punto della struttura non coperto e protetto dall’occhio elettronico delle telecamere. E da questo varco - di cui evidentemente erano a conoscenza - sono riusciti ad entrare ed uscire più volte all’interno della mieleria, per portare a compimento il saccheggio, allontanandosi poi indisturbati attraversando un fosso e i retrostanti campi. In estate un altro produttore del monte pisano aveva subito un analogo colpo, Stefano Ciucci, dell’apicoltura Regina di Noce: in quel caso 400 chili di miele spariti in una notte, bottino del quarto raid consecutivo. Miele biologico che viene poi smerciato sul mercato nero.