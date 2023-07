Rubano un parcometro Abbandonato

Un parcometro ritrovato in via Argine Vecchio a Vecchiano. E’ stato rinvenuto nei giorni scorsi. Evidentemente rubato da qualcuno per prendere gli spiccioli. E’ statos egnalato ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo. E hanno trovato la macchinetta. Si sta ora cercando di ricostruire da dove sia stata rubata. Chiamando tutte le varie Stazioni militari della nostra provincia. Ma potrebbe essere stato sottratto anche altrove.

Il parcometro è stato evidentemente sradicato e poi gettato una volta svuotato dagli spiccioli che vengono inseriti per la sosta a pagamento negli stalli blu.