Assalto dei ladri a noto ristorante, rubano le mance dei camerieri

Pisa, 20 maggio 2023 - Un colpo mordi e fuggi. Accanendosi contro le vetrate. Alla prima non ce l’hanno fatta. Poi la seconda è andata in frantumi. E’ così che i ladri, nel cuore della notte, sono entrati dentro il ristorante "Ir Tegame" in piazza Cairoli. Una volta dentro i malviventi, oltre seminare altri danni agli arredi e sporcare in vari punti il locale, hanno rubato due Ipad che vengono usati per prendere le ordinazioni, hanno preso gli spiccioli del fondo cassa e svuotato il barattolo delle mance per i camerieri.

E sporco, appunto. In particolare sangue. Infatti il ladro o i ladri (è verosimile anche che siano stati più di uno) si sono tagliati per aprirsi un varco dentro il locale. Ed hanno lascito tracce. Sul posto è intervenuta anche la scientifica della polizia di Stato per rilevare ogni elemento che possa portare all’identificazione dei soggetti. Per il proprietario del locale è la prima volta che si trova ad affrontare una situazione di questo genere. "Abbiamo trovato tutto questo all’apertura, la mattina – dice Emiliano Ipsaro Passione –: noi abbiamo questo ristorante dal dicembre scorso. Sappiamo comunque che questa zona è stata ampiamente bersagliata da eventi di questo genere, altri locali hanno dovuto fare i conti con i ladri. Noi, appunto, abbiamo quest’attività da poco". "Il danno più importate, è evidente – aggiunge – riguarda le vetrate che ho provveduto subito a far sostituire. Per quanto riguarda gli spiccioli si tratta davvero di pochissimi euro. Mi dispiace per le mance, perché erano dei camerieri, il frutto del loro lavoro e della passione che mettono: non una grande cifra, ma comunque erano le loro mance". "Invece per gli Ipad mi chiedo cosa se ne passano fare – continua il titolare del ristorante –. Sono quelli per le ordinazioni, a noi servono. A loro no".

Appena scoperto l’accaduto è stata chiamata subito la polizia per gli accertamenti di rito e di legge. Un reparto della scientifica, appunto, si è concentrato sulle impronte e sulle tracce di sangue. Il locale non è servito da telecamere di videosorveglianza. Ma sulla piazza c’è comunque un occhio elettronico e anche quello potrebbe svelare dettagli utili all’identificazione dei soggetto, o sei soggetti. "Devo dire che gli agenti sono subito intervenuti –. conclude Emiliano Ipsaro Passione – e che hanno fatto un ampio ed approfondito sopralluogo. Speriamo che sia possibile risalire agli autori. Noi intanto abbiamo speso soldi per riparare ai danni".