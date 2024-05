Pisa, fermato dai carabinieri con un borsone pieno di abiti di marca

Pisa, 19 maggio 2024 – Viaggiava con un borsone pieno di abiti di marca, risultati poi rubati in alcuni negozi della zona. I carabinieri di Pisa hanno quindi denunciato in stato di libertà una persona per furto e ricettazione.

Nel dettaglio, i militari della Sezione Radiomobile, nel corso dei servizi preventivi svolti nel territorio di competenza, hanno notato un soggetto che trasportava un borsone in nylon, pieno di capi di abbigliamento. Dal controllo, è emerso che si trattava di svariati abiti di noti marchi, tra cui scarpe, polo e t-shirt, ancora dotati del sistema di antitaccheggio.

Ulteriori verifiche hanno permesso ai carabinieri di risalire ai negozi da cui poco tempo prima erano stati sottratti i capi di abbigliamento e, conseguentemente, di procedere alla riconsegna. La persona controllata veniva così denunciata in stato di libertà per furto e ricettazione.