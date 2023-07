Rottamazione cartelle comunali a Pisa: via libera dal consiglio

Via libera dal consiglio comunale per la rottamazione delle cartelle esattoriali comunali Sepi. Con l’approvazione del regolamento sull’annullamento automatico e la definizione agevolata delle entrate comunali viene dato il via libera per lo stralcio automatico delle cartelle esattoriali fino a mille euro. Ad esprimere soddisfazione è la Federalberghi Confcommercio di Pisa: "È stata sanata una disparità di trattamento venutasi a creare con l’approvazione, da parte del Governo del medesimo regolamento di definizione agevolata delle entrate comunali ma solo se accertate dall’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) ma non utilizzabile dai cittadini che avessero un ente di riscossione diverso, come nel caso di Pisa che riscuote i propri tributi con la Sepi" ha commentato Giorgio Benedetti, legale di Federalberghi Confcommercio Pisa. Dello stesso avviso anche il presidente Andrea Romanelli: "Dopo il provvedimento di rottamazione delle cartelle del Governo, la necessità dello stralcio della riduzione e rinegoziazione dei debiti con Sepi per le imposte comunali era diventato assolutamente necessario". In estrema sintesi, il regolamento prevede che fino a mille euro è previsto l’annullamento totale, senza richiesta del contribuente, dei debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento notificate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; possibilità di agevolazioni per cartelle emesse nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con pagamento di quanto dovuto al netto dei soli importi risultanti a titolo di sanzioni, interessi e interessi di mora, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione degli atti. L’istanza di agevolazione deve essere presentata dal debitore entro il 31 ottobre 2023, indicando se si intende effettuare il pagamento in una unica soluzione o a rate.