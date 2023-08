Rottamazione cartelle Cascina: il consiglio dice sì

Il consiglio comunale cascinese ha approvato il nuovo regolamento sulla definizione agevolata delle entrate comunali, secondo le direttive del governo (legge 26 maggio 2023 n. 56). "Con questo nuovo regolamento – sottolinea l’assessore al bilancio Paolo Cipolli – molti contribuenti morosi possono beneficiare di un risparmio significativo, con l’abbuono di sanzioni accessorie e interessi maturati fino ad oggi, e ad avvalersi di adeguata rateazione. Non è un condono, ma un’occasione per tutti, oltre che consentire l’incasso di potenziali e preziose risorse per l’amministrazione. La misura si applica solo ai debiti risultanti da ingiunzione di pagamento emessa dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o da accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022. Vale anche per i debiti già oggetto di piani di dilazione di pagamento, anche decaduti, concessi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Per questo sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra la data dell’istanza di definizione agevolata e la data di scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.