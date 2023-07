Rotatoria di Asciano a cura della Provincia di Pisa e del Comune di San Giuliano Terme

San Giuliano Terme (Pisa), 22 luglio 2023 - Ultimissime rifiniture per i lavori finalizzati alla realizzazione della Rotatoria di Asciano, all'incrocio tra la SP30 via delle Sorgenti e via dei Condotti, interventi a cura della Provincia di Pisa, con un corposo finanziamento del Comune di San Giuliano Terme. "Il costo complessivo dell'opera è pari a €300.000 di cui € 108.000 a carico del comune di San Giuliano Terme", afferma il Presidente Massimiliano Angori. "I lavori effettivi sono stati terminati alla fine dello scorso mese di gennaio, e adesso sono state ultimate le asfaltature finali per consentire gli assestamenti necessari. Proseguiamo come Provincia di Pisa l'opera di valorizzazione della viabilità disseminata su tutto il territorio provinciale" aggiunge Angori, "adoperandoci efficacemente in una delle nostre competenze principali. Come nostra consuetudine è nostro obiettivo garantire una sempre maggiore sicurezza per i cittadini e per gli utenti della strada. Anche nel caso specifico della rotatoria di Asciano siamo intervenuti su un nodo viario particolarmente trafficato, con l'intento di alleggerire il traffico e contemporaneamente garantire garantire sempre più l'incolumità di ciascun utente della strada". "Il nostro Ente cofinanzia la realizzazione di questa infrastruttura con una somma importante, di circa 108mila euro. La rotatoria dunque ha sostituito l'intersezione esistente, con contemporanea creazione di percorsi pedonali lungo la frazione fino all'uscita est. E con la predispizione della ciclopista. Entro la prossima settimana saranno inoltre avviati i lavori per la messa a punto della segnaletica definitiva", afferma Sergio Di Maio Sindaco del Comune di San Giuliano Terme, Consigliere Provinciale e Capogruppo Centro Sinistra per la Provincia di Pisa.

"Proseguiamo pertanto a grandi passi verso la messa in sicurezza di uno dei punti nevralgici della viabilità del nostro territorio, con un apporto diretto da parte del nostro Comune. Ciclisti e pedoni, sia residenti sia clienti delle attività commerciali, possono adesso attraversare in maggiore sicurezza questo incrocio, e anche gli automobilisti vedono aumentare la loro sicurezza su strada; il tutto a beneficio anche del centro abitato. Ringraziamo la Provincia di Pisa e tutti i professionisti che hanno lavorato e lavorano per questa rotatoria che aumenta la sicurezza di tutti gli utenti della viabilità".

M.B.