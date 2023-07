Un laboratorio di idee al servizio della comunità. È la rinnovata mission del Rotary

Club Pisa, che nei quasi 90 anni di storia (li festeggia quest’anno),attraverso le personalità che ne hanno fatto parte (dagli indimenticati

Tristano Bolelli e Angiolo Adorni Braccesi) ha contribuito allo sviluppo culturale e

sociale della collettività. E in quest’ottica nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia del passaggio del collare della presidenza dal professor Giuseppe Petralia, ordinario di Storia Medievale all’Università di Pisa al professor avvocato Federico Procchi, associato di Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo nel

Dipartimento di Giurisprudenza Unipi. Alla serata erano presenti anche i presidenti degli altri Club service cittadini. Nel suo intervento il professor Petralia ha tracciato il bilancio del suo mandato dal Premio Galilei, il Nobel dei Rotary italiani, al progetto "Insieme per l’Ucraina" a fianco di Caritas e molte altre iniziative di service avviate. Da parte sua il neo presidente Federico Procchi ha voluto ringraziare i soci per la fiducia concessagli, assicurando massimo impegno in continuità con il prezioso lavoro del suo predecessore: "L’onore

riservatomi - ha detto – rappresenta per me un’opportunità unica per cercare di offrire risposte

concrete alle istanze della comunità perseguendo i valori ed ai principi del Rotary".