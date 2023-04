Rossella Di Beo "Sanità più equa la mia priorità"

"Per formazione professionale e politica ho sempre concentrato il mio interesse sulle politiche sociosanitarie. Prioritario resta il mio impegno per bloccare il processo di privatizzazione del sistema sanitario e dei servizi sociali. Sovente si parla di sanità ospedaliera, ma oggi però è fondamentale che i servizi territoriali siano al centro delle politiche amministrative". Così Rossella Di Beo, 67 anni, pensionata, assistente sociale, laurea specialistica in scienze politiche, già funzionaria dell’Asl (ha coordinato i servizi territoriali per la "non autosufficienza" della Sds pisana) presenta la sua candidatura alle amministrative di maggio con Sinistra unita a sostegno di Paolo Martinelli. Del resto l’impegno sociale va avanti da anni anche con l’associazione Aima (Associazione italiana malati di Alzheimer) che la vede nell consiglio direttivo pisano. Si è anche occupata delle politiche sociali praticate nell’Unione Europea e insieme al marito Carlo Scaramuzzino ha pubblicato il volume "L’Europa Sociale nel XX Secolo". "Sono convinta - aggiunge Di Beo - che vanno investite risorse per la sanità pubblica e per i servizi territoriali, dalla medicina di base al servizio infermieristico, al servizio sociale, all’assistenza domiciliare di anziani e malati. E vanno sostenute le famiglie con persone non autosufficienti incrementando le risorse nazionali, regionali e locali. Per trovare i soldi necessari occorre combattere l’evasione fiscale e abbattere le spese per armamenti. E’ urgente una soluzione negoziale alla guerra in Ucraina. L’unica risposta non può essere l’invio di armi che sta impoverendo il nostro Paese e arricchendo solo i mercanti della guerra". Infine, Di Beo volge uno sguardo al suo quartiere: "Abito a Putignano, e lavorerò affinché torni a essere un ‘paese’, dotato di servizi e attività che lo risollevino dalle condizioni in cui si trova".