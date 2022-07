Rondinotto caduto dal nido soccorso al bagno Pappafico

Marina di Pisa (Pisa), 22 luglio 2022 - Nel primo pomeriggio, presso lo stabilimento balneare Pappafico, un gruppo di ragazzi ha rinvenuto un rondinotto caduto dal nido. I ragazzi lo hanno subito soccorso provvedendo a metterlo in sicurezza, assistendolo creando un nido provvisorio e nutrendolo. Il rondinotto è stato poi preso in carico dall'associazione di volontari di Pisa della LIPU, associazione per la conservazione della natura, la tutela della biodiversità, che ha portato il piccolo della rondine, soprannominato dai ragazzi Ash, in un ricovero adeguato per la sua sopravvivenza. L'episodio ha incuriosito i molti balneari che con apprensione si sono occupati dell'animale in difficoltà. Le linee guida della LIPU indicano cosa bisogna fare in questi casi: "Nell’attesa del ricovero lo si può adagiare in un contenitore di cartone, areato e buio per tranquillizzare l’uccello, sono sconsigliate le gabbiette nelle quali la rondine, insofferente alla cattività, potrebbe ferirsi. Nel caso il ricovero non sia immediato è possibile nutrire la rondine con piccole palline di carne macinata cruda di manzo, camole del miele e camole della farina. L’acqua può essergli somministrata da un contagocce o attraverso una siringa senza ago o anche con la punta del dito, lasciando cadere una goccia alla volta sulle narici."