Rogo in zona Stazione "Ho dato fuoco al divano"

"Ho appiccato io l’incendio" è quanto la signora, residente nell’appartamento andato a fuoco ieri in via della Spina, ha dichiarato agli investigatori della polizia di Pisa intervenuti sul posto. Il rogo divampato intorno alle 19 di mercoledì è divampato dall’appartamento al primo piano di una palazzina di quattro piani nella traversa di viale Bonaini in zona stazione. Momenti di paura, che hanno coinvolto i residenti della via e del condominio evacuato in tutta fretta dai vigili del fuoco, interventi con due squadre di Pisa e Cascina. L’ipotesi dolo quindi prende piede, con quella che appare una vera e propria ammissione di colpa della residente, ora denunciata, che davanti agli agenti ha confessato di aver bruciato il divano di casa, mettendo così a rischio, non solo la sua incolumità, ma anche quella di tutti i residenti del palazzo.

La presunta responsabile è di origine straniera, e vive da sola nella casa ora dichiarata inagibile. Nei momenti subito dopo l’incendio è stata vista dai residenti della via in stato confusionale, mentre gridava in strada ripetutamente: "Sono stata io". Seppure inizialmente si pensasse ad una causa accidentale, la condomina ha poi ammesso agli investigatori di averlo fatto "volontariamente".

Secondo quanto appreso, la signora fin da subito è apparsa mentalmente instabile, dando risposte confuse alle domande agli investigatori della polizia della questura di Pisa. Ad essere dichiarato inagibile oltre all’appartamento da cui è divampato il fuoco anche quello posizionato di sopra, al secondo piano, per via del solaio danneggiato dalle fiamme. "Per poco non ci scappa la tragedia. – scrive su Facebook, Alberto Bozzi del neonato comitato di quartiere "Le Stazioni" -. I cittadini della zona avevano più volte segnalato il degrado presente in quell’immobile avvertendo della situazione di pericolosità. Purtroppo, siamo costretti a registrare che alle numerose segnalazioni non è corrisposto un efficace intervento di prevenzione. Quanto ne consegue è sotto gli occhi di tutti e finisce per infondere un senso di impotenza e di profonda preoccupazione".

