Rodari in musica a Teatro

La fantasia come chiave di lettura della realtà. Un insegnamento prezioso firmato da Gianni Rodari. Le sue filastrocche messe in musica per i bambini sono il filo rosso dello spettacolo "La testa del chiodo. Una maestra fantastica" che il Teatro Verdi propone in cartellone domenica alle 18 come secondo titolo della Stagione "Family and Kids, dedicata ai bambini e alle famiglie". Si tratta di una produzione firmata da Rancia Verdeblu e Associazione Sassi nello Stagno, con la regia di Ada Borgiani, le musiche e gli arrangiamenti di Virgilio Savona e Aldo Passarini (su licenza di Curci editore). Quattro scolari trascorrono un’intera mattinata in biblioteca, ma grazie a una maestra un po’ particolare, la stanza dei libri si trasforma in una scatola magica: sul palcoscenico, filastrocche, canzoni e giochi prendono vita in un susseguirsi di bizzarre situazioni. Parole e musica coniugano l’assoluta necessita` per i bambini di spaziare liberamente con la fantasia: ed ecco che "Vestito di Arlecchino" si veste di una marcetta un po’ clownesca, "Calamaio" di un languido valzer dal sapore parigino, "Girotondo di tutto il mondo" di un incalzante ritmo di samba degno del Carnevale di Rio. ""Gianni Rodari ha fatto parte della mia formazione fin da quando, molto tempo fa, ho iniziato a interessarmi al teatro per, con e dei ragazzi – spiega Ada Borgiani nelle sue note di regia -. La poetica di Rodari abbraccia un campo molto ampio, il campo della cultura. Parlando ai bambini insegna agli adulti: trova il modo di parlare ai bambini di qualsiasi tema attraverso il dono prezioso della parola, scritta, letta o – come nel nostro spettacolo – cantata. ‘La testa del chiodo’ vuole essere il nostro contributo a diffondere questa poetica anche attraverso il teatro, caro a Rodari. Egli lo ha sostenuto e praticato anche direttamente con i bambini, promuovendo sempre la ricerca e lo sviluppo del loro senso critico, attraverso il gioco e le modalita` di espressione autentiche tipiche dell’infanzia. Se genitori e insegnanti troveranno in questo spettacolo musicale la chiave per parlare ai bambini con fantasia, questo sarà` per noi il segno di aver svolto pienamente il nostro lavoro". Questi gli attori in scena: Alessia Ancillai, Alice Capitolo, Chiara Menichelli, Lorenzo Filoni, Emma Ray Fieti. Coreografie Ilaria Battaglioni; scene e pupazzi animati Ada Borgiani, costruzione scene Marcello Cosentino, decorazione scene Tania Bettucci, Samanta Ciurlanti, con l’aiuto di Lina Battellini (sartoria) e Matteo Stizza (oggetti di scena). I biglietti variano da 10 (intero) a 6 euro ridotto (sotto i 12 anni); 3 euro il terzo biglietto per bambini sotto i 12 anni. Possono essere acquistati al Botteghino del Teatro di Pisa, al servizio telefonico (050.941188) e su www.vivaticket.com.