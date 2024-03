Roberta Schira incontra i lettori in biblioteca

Oggi alle 18 alla Biblioteca comunale di Cascina si terrà l’incontro con la scrittrice Roberta Schira per la presentazione del suo libro "I fiori hanno sempre ragione". Modera e dialoga con l’autrice la giornalista Simona Giuntini. Roberta Schira ha scritto un esordio che fa sognare. Una storia che riconsegna la voglia di vivere e sorridere. A volte basta trovare un ingrediente speciale per ricucinare la propria vita. A volte, per rinascere, si può iniziare da un libro. "I fiori hanno sempre ragione" (vede protagonista una chef, e racconta una storia di cambiamenti, che mette insieme diversi ingredienti per imparare a sopravvivere emotivamente. Un romanzo che profuma di speranza. Schira, giornalista, scrittrice, gourmet e critica gastronomica, ha scritto un libro che profuma di speranza, che si gusta, pagina dopo pagina.