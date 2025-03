Rivedere l’ordinanza anti-bazar: "Provvedimento da ripensare"

"Si mette sullo stesso piano uno scatolone ed espositori di ottima foggia: vogliamo un incontro urgente con il Comune per cambiare la norma sul decoro". È la richiesta di Confesercenti riguardo la cosiddetta ordinanza "anti-bazar" a firma del sindaco Conti che da settembre vieta agli esercizi commerciali della città di esporre le merci, di qualunque natura e consistenza, oltre la soglia dei negozi. La situazione ha infatti creato molti problemi a diversi commercianti del centro storico, che si sono visti recapitare multe "contro il decoro" per aver esposto fiori o libri oltre la soglia della loro attività.

"Da ormai un mese esatto attendiamo una risposta da Palazzo Gambacorti - l’attacco del presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino - alla nostra richiesta di incontro protocollata sull’ordinanza per il decoro, visto che la sua applicazione sta portando problemi su problemi alle attività commerciali del centro storico. Problemi che niente hanno a che fare con la lotta al degrado".

Di Sabatino aggiunge che "Non bastavano le multe al fioraio per un vaso fuori fuori dalla soglia e quelle ai libri della Ghibellina, adesso stanno arrivando i dinieghi per il rinnovo del suolo pubblico ad alcune attività dell’area del Duomo che da sempre avevano sul loro suolo pubblico espositori per cartoline e souvenir. È del tutto evidente che l’interpretazione ferrea dell’ordinanza che vieta di ‘esporre le merci o qualsiasi altro manufatto sul suolo pubblico’ non ha alcun collegamento con il decoro vista la sua genericità. Non si può mettere sullo stesso piano uno scatalone sul marciapiede e un espositore di ottima foggia".

Il presidente di Confesercenti chiede dunque l’incontro con l’amministrazione comunale per "una immediata revisione" dell’ordinanza, "magari affidando alla commissione che è stata nominata per analizzare le richieste dei dehors, il compito di giudicare le richieste e i tipi di espositori. Non crediamo che una città turistica non possa essere in grado di distinguere e quindi normare strutture di livello proprio nel rispetto del decoro". Di Sabatino conclude invitando Comune e associazioni di categoria a un passaggio comune "che sia fatto in tempi rapidissimi". "Non è più rinviabile il problema perché noi e i nostri operatori commerciali siamo i primi ad aver chiesto regole per il decoro, che però vanno governate. Troppo facile vietare tutto e poi passare la palla alla polizia municipale che fa le multe".