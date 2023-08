Ritrovata auto rubata a Pisa con App Youpol: l'intervento della Polizia

Una duplice segnalazione sull’App Youpol ha permesso ad una pattuglia della Squadra Volanti di intervenire domenica, intorno alle 11.50, in zona Golena d’Arno all’altezza del quartiere di Putignano, dove nelle sterpaglie è stata rinvenuta un’auto Fiat Punto, risultata provento di furto denunciato lo scorso 7 agosto alla stazione dei carabinieri di Marina di Pisa. Il veicolo, sul quale sono stati effettuati gli accertamenti da parte della Polizia Scientifica, è stato affidato ad un carro attrezzi in attesa della definitiva restituzione la proprietario. Cosa è l’applicazione Youopol. Uno strumento utile e gratuito, scaricabile su qualsiasi smartphone, per inoltrare segnalazioni meritevoli di intervento da parte della Polizia di Stato. Consente di inoltrare messaggi di testo e file multimediali, come foto e brevi filmati, così da consentire agli operatori di Polizia di valutare la necessità e la specificità degli interventi richiesti. Negli ultimi giorni i cittadini che hanno usato l’ App Youpol hanno consentito di ritrovare un’ auto e un motociclo rubati, nonché segnalato una probabile attività di spaccio meritevole di approfondimento investigativo. L’applicazione, inoltre, permette all’ utente di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni relative anche a episodi di bullismo, spaccio di sostanze stupefacenti e violenza domestica. I contenuti sono trasmessi all’ufficio di Polizia in modalità geolocalizzata e consentono di conoscere in tempo reale il luogo e i dettagli degli eventi.

I.V.