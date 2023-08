Ritorno sui banchi senza svenarsi Mappa dei consigli per risparmiare

La parola d’ordine per risparmiare è "calma". Tendiamo a voler esaurire subito l’impegno di fare gli acquisti scolastici, in modo da aver sistemato in poco tempo la questione e parare subito il colpo economico da affrontare. Sbagliato: farsi prendere dall’ansia costa non solo in termini di stress ma anche in euro. Non è obbligatorio acquistare subito tutto quello che servirà. Le scorte di quaderni e penne si possono fare se sono in offerta, altrimenti meglio rinviare l’acquisto. Altra strategia è quella di attendere i professori. Per le cose più tecniche (compasso, dizionari), è bene aspettare i suggerimenti dei docenti, che spesso hanno esigenze particolari, si eviteranno in tal modo, acquisti inutili o, peggio ancora, sbagliati. I kit a prezzo fisso sono spesso opzioni convenienti, è consigliabile però confrontare comunque i prezzi dei singoli articoli. Un salvagente in più è se queste offerte promozionali sono frutto di un accordo con le associazioni di consumatori, che fanno da garante.