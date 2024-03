Ritorna l’allarme lupi a Calci. Assaliti tre asinelli nella notte . Femmina sbranata, salvi gli altri due

Attacco dei lupi, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi a Calci, in via Del Seminario, ai danni di tre asinelli che si trovavano in un terreno recintato, di proprietà dell’agriturismo “Al Palazzaccio“. Gli asini sono stati probabilmente attaccati da due-tre lupi, come è stato dedotto dall’analisi delle ferite sui corpi degli equidi. I proprietari dell’agriturismo sono stati allertati al mattino da alcuni vicini che avevano avvistato due dei tre asini spauriti circolare nelle vicinanze al di fuori del recinto, uno dei quali ferito ad una zampa. "Abbiamo mandato immediatamente un nostro dipendente sul posto - spiega la proprietaria - per verificare l’accaduto, e purtroppo ci ha riferito del corpo senza vita di un’asinella. Accorsi anche noi sul posto, abbiamo constatato che i cancelli del recinto erano stati distrutti - probabilmente dai due asini che sono riusciti a scappare - e abbiamo visto il corpo dell’asina uccisa, che era stata chiaramente sbranata".

Il morso alla gola che ha provocato la morte dell’asina ha rafforzato l’ipotesi che si trattasse di un attacco di lupi, soliti aggredire in questo modo le loro vittime. I proprietari hanno poi provveduto ad avvisare gli abitanti del luogo e i carabinieri, mentre i due asini ancora vivi sono stati trasferiti in un’altra località per ragioni di sicurezza. La presenza dei lupi nel territorio di Calci non è una novità: negli ultimi anni sono state diverse le segnalazioni della forestale, che hanno portato la Regione Toscana a diffondere alcune linee guida per i cittadini con gli accorgimenti da attuare in caso di avvistamento di lupi, reperibili sul sito del Comune di Calci. Ritorna alta, dunque, l’allerta tra gli abitanti del luogo, per scongiurare altri possibili attacchi.

Stefania Tavella