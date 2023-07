Ritmi, sapori e colori del Brasile a Marina

Brasil Festival, ultima giornata. Oggi al Circolo del Fortino e al Centro Educativo Salesiano Maria Ausiliatricea a Marina di Pisa l’evento a cura dell’associazione culturale italo-brasiliana Encontro e di M.a.m.b.o. Si parte alle 16 (fino alle 18) con lo stage di Forró, danza di coppia e di gruppo a cura di Giovanni Vaccari (Forró Firenze) e di Zoe Gramigna (Forró Pisa). Un ballo sensuale, allegro e divertente, come la musica che lo accompagna. Si potrà mettere in pratica subito quanto imparato nel concerto serale dei Pé no Chão. Alla stessa ora introduzione al pandeiro nella musica brasiliana, stage a cura di Gilson Silveira. Parallelamente, lo stage di chitarra brasiliana di Paolo Mari. Alle 18 Roda de Capoeira Angola con il Gruppo Angola Guerreiro de Palmares. Alle 19 incontro sul tema ’Tartarughe marine ed altri abitanti del pianeta Mare’. Laboratorio per bambini ed adolescenti, con interventi a cura di Legambiente Pisa. Infine, alle 20 cena al Fortino con menù brasiliano. Alle 21, concerto del gruppo Pé no Chão , il meglio del forró. Questo quartetto porta in Italia uno dei più bei ritmi del Brasile.