"Ritardi a Marina per il servizio 118"

L’obiettivo della Croce Azzurra Litorale Pisano è insediarsi nella nuova (doppia) sede sul litorale – in via Andò a Marina messa a disposizione da Asl e Sds, e a Tirrenia in via degli Ontani, individuata grazie ad un privato - entro la fine di maggio, per iniziare almeno le attività legate al sociale. Perché tempi diversi avrà, invece, tutta la ‘costruzione’ del comparto sanitario. "A causa del tempo perso per il reperimento della sede non è stato infatti possibile provvedere alla certificazione per il servizio 118, che arriverà solo in seconda battuta". Simona Rindi, tra i soci fondatori della Croce Azzurra (in corsa per il consiglio comunale nella lista Riformisti per Pisa) – spiega motivi e responsabilità: "Dopo la fine della Palp e la nascita della nuova associazione ci sono stati vari passaggi con il Comune: commissioni, un sopralluogo a settembre con i consiglieri Mancini e Lazzeri per verificare l’adeguatezza della sala esterna dell’ex Ctp in via Guidi. Ma dopo questi passaggi è calato il silenzio. L’assenza del Comune è diventata evidente". Rindi scende nel dettaglio: "Per mesi l’amministrazione ha portato avanti l’idea della ex Palp sul lungomare. Una sede assegnabile solo tramite bando, al quale la Calp appena nata non avrebbe potuto partecipare, e da rimettere a norma. La domanda ora è una sola. La Calp, che conta già 48 volontari e oltre 500 tesserati, capitale sociale a cui si stanno aggiungendo donazioni per l’acquisto dei mezzi, non può attivare per l’estate il servizio 118. Ma un incontro con le altre associazioni di volontariato per la copertura della stagione balneare è stato fatto? Non finiremo mai di ringraziare il direttore Asl e il presidente Sds nonché il privato cittadino che ci ha concesso in affitto la sede di Tirrenia per il banco alimentare".

F.B.