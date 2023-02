Ristrutturazione della facciata della sede distaccata del Comune di Vecchiano

Il sindaco Angori supervisiona i lavori al Comune di Vecchiano

Vecchiano (Pisa), 18 febbraio 2023 - Al via alcune lavorazioni di ristrutturazione relativamente alla sede distaccata del Comune di Vecchiano di Via XX Settembre. "Si tratta di interventi che si sono resi necessari e prioritari dopo un distacco di alcuni materiali dalle facciate, con edificio prontamente messo in sicurezza dal nostro ufficio tecnico comunale", spiega il Sindaco Massimiliano Angori. "I lavori inizieranno nella giornata di martedì 21 febbraio, e in base al cronoprogramma dovrebbero avere la durata di un paio di giorni. Si tratta di lavorazioni del valore complessivo di circa 3.000 euro, in un momento in cui i Comuni, è bene sottolinearlo, sono in difficoltà per chiudere i bilanci anche per la questione relativa al caro materiale e bollette, con una situazione di congiuntura difficile e complicata a livello nazionale. Le operazioni di ristrutturazione, nello specifico, riguarderanno: pulizia delle grondaie e caditoie, verifiche delle infiltrazioni, verifica dello stato di conservazione delle tegole, e altri interventi minori", conclude Angori.

M.B.