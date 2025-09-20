Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti

Pisa, 20 settembre 2025 – Blatte nelle trappole di cattura, accumuli di sporco e residui di lavorazione misti a unto sui pavimenti e sulle attrezzature da cucina. Per questo i carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie.

Lo scorso 16 settembre, i militari hanno provveduto all’ispezione e ravvisato anche delle irregolarità nelle procedure di autocontrollo per l'abbattimento degli alimenti. A seguito di queste violazioni, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha disposto l'immediata chiusura del locale e la sospensione dell'attività. Sono stati bloccati circa 180 kg di alimenti come sughi, polpette e pasta fresca, con sanzioni elevate per 3.000 euro.

Il 18 settembre, un'operazione simile è stata effettuata a Fauglia, dove un ristorante è stato trovato in condizioni precarie, con sporco pregresso, incrostazioni su pareti e attrezzature, e la presenza di blatte. Anche in questo caso, l’Asl Nord Ovest ha ordinato l'immediata sospensione dell'attività e ha comminato una sanzione di 1.000 euro.