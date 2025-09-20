Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaBlatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti
20 set 2025
REDAZIONE PISA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti

Blatte e accumuli di sporco, chiusi due ristoranti a Pisa. Sequestrati 180 kg di alimenti

I carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa

L’uomo ha denunciato la struttura. Accertamenti dei carabinieri del Nas

L’uomo ha denunciato la struttura. Accertamenti dei carabinieri del Nas

Per approfondire:

Pisa, 20 settembre 2025 – Blatte nelle trappole di cattura, accumuli di sporco e residui di lavorazione misti a unto sui pavimenti e sulle attrezzature da cucina. Per questo i carabinieri del Nas di Livorno hanno condotto due importanti ispezioni nell'ambito dei controlli "Estate Tranquilla", portando alla chiusura di altrettanti ristoranti nella provincia di Pisa a causa di gravi irregolarità igienico-sanitarie.

Lo scorso 16 settembre, i militari hanno provveduto all’ispezione e ravvisato anche delle irregolarità nelle procedure di autocontrollo per l'abbattimento degli alimenti. A seguito di queste violazioni, l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha disposto l'immediata chiusura del locale e la sospensione dell'attività. Sono stati bloccati circa 180 kg di alimenti come sughi, polpette e pasta fresca, con sanzioni elevate per 3.000 euro.

Il 18 settembre, un'operazione simile è stata effettuata a Fauglia, dove un ristorante è stato trovato in condizioni precarie, con sporco pregresso, incrostazioni su pareti e attrezzature, e la presenza di blatte. Anche in questo caso, l’Asl Nord Ovest ha ordinato l'immediata sospensione dell'attività e ha comminato una sanzione di 1.000 euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata