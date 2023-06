Rissa ’virale’ in Vettovaglie Sei persone denunciate

La rissa con seggiolate in piazza delle Vettovaglie (con video virale) per cui sono state denunciate sei persone, tutte di origine nordafricana, si sta terminando l’informativa. E il seguito qualche sera dopo a bottigliate in zona Stazione.Un fatto, il primo, che sarebbe il risultato di una lotta tra bande rivali per il controllo della piazza dello spaccio. Spaccio che in centro era diminuito negli ultimi mesi per i continui controlli e arresti delle forze dell’ordine e che è passato quindi a svolgersi in appartamento. Ma anche qui sono state tante le centrali smantellate dagli agenti del Nosu nei quartieri di Cisanello e Sant’Ermete. Vettovaglie e Stazione sono però protagoniste ciclicamente di fatti di nera. A fine maggio la polizia municipale ha arrestato per la quarta volta un 20enne di origine tunisina in Vettovaglie: tre per spaccio e una per ricettazione di un monopattino. Pochi giorni dopo, hanno trovato in una fioriera davanti ai bagni pubblici di via Cavalca un involucro con 28 dosi di eroina e 16 di coca pronte per essere cedute. E’ cominciata, infatti, la diffusione della pericolosa eroina, finora venduta in zone periferiche della città.

Stasera, alle 21.15, all’Hotel La Pace, si terrà anche contro lo spaccio un’assemblea pubblica del "costituendo comitato di quartiere della Stazione". "Proponiamo di unirci per portare avanti proposte comuni sui temi della sicurezza, degrado, vivibilità e su molto altro ancora". Esiste già una chat di cittadini che adesso vogliono organizzarsi in un vero comitato.

A. C.