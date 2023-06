Rissa a Pisa, comitati sul piede di guerra: "Presidio fisso in Vettovaglie e limiti di orario per i locali"

Pisa, 23 giugno 2023 – “Vogliamo presidio fisso in piazza delle Vettovaglie e Sant’Omobono". è una delle richieste dei comitati dei cittadini dopo la rissa a seggiolate e feriti successa due notti fa. "Lo stato è assente. La questura, la prefettura e l’amministrazione comunale dove sono?" dicono Guido Nassi e Cristian Faloppa, rispettivamente del comitato La Cittadella e Vettovaglie. Giuseppe Di Vetta, residente e membro del comitato Vendesi Vettovaglie entra nello specifico di leggi e regolamenti. "L’ultimo episodio non è una novità ma si inserisce in un contesto di degrado, spaccio e violenza, che affligge da tempo queste zone del centro. L’ultima rissa è una conseguenza. Gli strumenti per intervenire esistono. Chiediamo che chi di competenza valuti immediati provvedimenti in presenza di questo gravi disordini, in base all’art. 100 del Tulps. La situazione ha bisogno di azioni strutturali; insistiamo, come da anni, perché si prevedano presidi fissi interforze". E Nassi incalza: "è solo l’ennesimo episodio, che ci fa pensare che in questa estate la pressione dei controlli sia meno. E va rimarcato per l’ennesima volta che i locali devono chiudere prima. Se chiudessero prima e se ci fosse un presidio fisso in piazza, mancherebbe il substrato per certe frequentazioni". Faloppa insiste e dice: "Sono eventi che succedono non così sporadicamente. A volte la rissa, a volte la bottigliata che vola, altre volte un accoltellamento. Il far west di urla e di schiamazzi c’è sempre. Forse si riposa il lunedì a meno che non ci siano le feste di laurea, altra occasione di ubriacarsi fino a notte fonda. C’è assoluta mancanza dello Stato. E ciò forse è voluto". Che ci sia ormai l’assuefazione a questo circo rissoso, lo dimostra la reazione "composta" dei ragazzini pisani che assistono tranquillamente alla rissa. Uno studente si sente nel video, tranquillizza una ragazza dicendole: "Tranquilla è tutto sotto controllo". Gli inquirenti avrebbero individuato alcuni dei protagonisti, vittime e aggressori. Sul caso avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì, indaga la Polizia, accertamenti sono in corso. Sicuramente, il video di quanto accaduto intanto, ripreso da alcuni ragazzi al bar, sarà utile alle forze dell’ordine e postato su facebook sta scatenando commenti sarcastici. "Sicurezza in piazzetta? L’unica cosa sicura è che si menano".