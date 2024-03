Risotto di mare e tatuaggi ‘legionari’. E la benedizione di Susanna Ceccardi

Risotto di mare, barbe lunghe e tatuaggi "legionari", sono alcune istantanee della prima assemblea nazionale del neonato comitato culturale "Il mondo al contrario", che ha l’obiettivo di portare avanti i principi dei 12 capitoli dell’omonimo libro best seller (250 mila copie vendute) scritto dal generale Roberto Vannacci. Un’assemblea riservata ai soli 60 delegati dei soci iscritti (poco meno di 300), arrivati da tutta Italia. Dentro la sala-bunker del Continental praticamente quasi tutti uomini, neppure mogli e compagne, in quanto non tesserate al comitato, erano ammesse (men che meno tutti gli altri, giornalisti compresi). Intorno all’ora di pranzo, quando l’assemblea è terminata, compare anche l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, che ha voluto personalmente "portare la solidarietà e la sua vicinanza" al generale Vannacci. "Per gli attacchi – dice -, che ha subito in questi ultimi mesi sulla base di un libro che ricalca tante delle idee che io ho portato avanti in Europa". Contro l’ideologia green, "woke" e del politicamente corretto, tutte battaglie condivise dall’eurodeputata ma anche da altri esponenti locali e toscani del Carroccio presenti con spilletta di Alberto da Giussano d’ordinanza sul bavero della giacca, a cominciare dal consigliere regionale Massimiliano Baldini. L’obiettivo è chiaro: fare la corte al militare e convincerlo a candidarsi con la Lega. "Non ha ancora sciolto le riserve – precisa Ceccardi - ma se dovesse candidarsi all’europee insieme a me, ne saremmo onorati, io credo che le sue idee siano perfettamente compatibili con le nostre e sarei felice di averlo come collega. Se invece dovesse scegliere di non candidarsi gli ho chiesto di sostenermi e di votarmi". Interrogata sui passaggi più controversi del libro di Vannacci, ovvero "i gay sono anormali", Ceccardi ha ammesso: "Avrei usato altre parole – dice- ma per una sola frase non mi sento di condannare un uomo che ha servito per tanti anni il nostro Paese, con disciplina e onore. Ritengo comunque che sia una brava persona". Poi l’affondo sull’attualità politica: "Anche il mio nome compare tra quelli su cui sono state fatte ricerche, con accessi fatti poco prima delle elezioni regionali, evidentemente volevano trovare qualche movimento sospetto, che però non c’è stato. Io sono stata spiata, mentre altrettanto non è capitato al candidato del centrosinistra".

Enrico Mattia Del Punta