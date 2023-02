Risorsa acqua: forum del Rotary

Un parterre di qualificati relatori per uno dei temi più importanti a livello globale dell’Agenda Unesco 2050: l’acqua, i cambiamenti climatici, il patrimonio culturale. Domani all’Auditorium Unione Industriale di Pisa, il Distretto Rotary 2071 (Toscana) organizza un importante Forum sull’argomento che vede coinvolti insigni rappresentanti delle istituzioni, dell’accademia e della comunità internazionale e che rientra nelle attività obiettivo del Rotary International e del programma della sua presidente Jennifer Jones con la missione che sarà esplicitata nel World Water Day 2023 “Accelerating Change”. Ne parleranno la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, Marco Cattaneo - editor in chief National Geographic Italy - Cristina Fossi - docente di ecologia Università di Siena - Erasmo D’Angelis - Presidente Fondazione Earth Water Agenda -, Alberto Cecchini – board director Totary International Silvano Focardi, già magnifico Rettore dell’Università di Siena e docente di ecologia, Stefano Masini, responsabile ambiente e Territorio Coldiretti - Docente Università Roma Tor Vergata. Contributi arriveranno da David Gibson Moore - president Gulf Analytica- Arch Klumph Trustee Circle - United Arab Emirates e HE Dr. Ahmed Obaid Al Mansoori - national federal council of the United Arab Emirates. A moderare i lavori sarà la giornalista Cristina Di Domenico, Caporedattrice Tgr Rai. "Con questa iniziativa - spiega il governatore Nello Mari - il Distretto Rotary 2071 vuol condividere l’obiettivo delineato nei suoi programmi dal Rotary International: la valorizzazione e la tutela dell’acqua come risorsa più preziosa del pianeta, in pericolo sia per il cambiamento climatico che per l’inquinamento. Abbiamo il dovere di diffondere la cultura della sostenibilità e abbiamo ritenuto indispensabile adottare le strategie che saranno presentate nel World Water Day a marzo. Siamo pertanto onorati che relatori importanti abbiano accolto il nostro invito a partecipare a questa giornata che rappresenta l’inizio di un percorso condiviso con i Rotary club a livello globale". I lavori iniziano alle 9 con la registrazione dei partecipanti, e terminano alle 13.30 con un light luch al Grand Hotel Duomo, via Santa Maria, 94. La presentazione dell’iniziativa sarà a cura di Nello Mari - Governatore Distretto Rotary 2071; seguiranno i saluti del sindaco Michele Conti, du Fernando Damiani DGE, Pietro Belli DGN, Patrizia Asproni - presidente commissione cultura Distretto Rotary 2071, Andrea Barbuti - presidente RC Pisa Galilei, Marco Baldassarri – Alia Spa.