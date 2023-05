"Risonanza dopo un anno"

"Ho prenotato una risonanza magnetica bilaterale a ottobre 2022 e ho avuto l’appuntamento tra un anno". Lo racconta Antonino Praticò che ha anche fatto un reclamo all’Urp di Cisanello. "Non è il solo disagio – prosegue – sempre per mia moglie ho prenotato gastroscopia urgente che mi è stata assegnata a Massa. Ho anche altri esempi. Se si prenota una visita specialistica (di cardiologia, ginecologia, oculistica, neurologia, dermatologia, ortopedia, otorinolaringoiatria), la tua Azienda sanitaria deve offrirti la prenotazione della prima visita entro 15 giorni, in una delle sue strutture o nell’azienda ospedaliero-universitaria nel suo territorio, o in una struttura privata in contratto con l’azienda. Altrimenti si può richiedere il rimborso di 25 euro. Altro che, la cifra della prestazione in privato la dovrebbero pagare per intero!".