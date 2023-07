Rischi per la salute Occhio ai colpi di calore "Bisogna bere di più e indossare abiti chiari"

"Manteniamo gli anziani idratati e chiamiamo i medici di base per apportare alcune modifiche nei farmaci che solitamente prendono le persone fragili o i malati cronici".

Sono alcuni spunti preventivi dei colpi di calore che ci dà il direttore e primario del pronto soccorso Massimo Santini (foto). "E’ stato istituito un codice di ingresso ad hoc nel pronto soccorso per i colpi di calore o altre forme patologiche legate alle alte temperature ma la cosa di vitale importanza da fare è di prevenire l’accesso". Il Ministero della salute ha istituito infatti il "codice calore" che è una misura che ha il vantaggio di focalizzare l’attenzione della risposta dei sanitari del Pronto soccorso sulle patologie da calore principali, snellendo così i processi dell’assistenza.

"Si va sempre più verso una popolazione fatta da anziani e le estati saranno presumibilmente sempre più calde. Gli anziani si dimenticano spesso di bere ed è alquanto pericolosa. Se si ha una madre ultra ottantenne bene chiamarla anche al telefono più volte al giorno e ricordarle di bere. Gli anziani da soli sono poco propensi a bere acqua a cadenze regolari o ancora prima di avere sete. Quindi facciamo sì che riescano a bere acqua". Primo passo, dunque per evitare l’accesso al pronto soccorso è di mantenere alta l’idratazione. "Un altro importante accorgimento, è quello che interpellare il medico di famiglia per apportare delle piccole modifiche, direi delle "modifiche stagionali", ai farmaci che il malato fragile o l’anziano prendono quotidianamente. Ci possono essere farmaci infatti che possono condizionare l’idratazione. Quindi a volte basta un leggero ritocco ai farmaci o al loro dosaggio per avere dei benefici contro il calore".

Lo stesso Santini rassicura sul fatto che casi eclatanti o di sovrannumero rispetto ai precedenti anni, non ce ne sono e non ci sono stati neppure dei casi come sono capitati due giorni fa al pronto soccorso di Santa Maria Nuova a Firenze dove alcuni anziani chiedevano di essere accolti nelle corsie per trovare refrigerio e per farsi controllare i livelli di idratazione.

"Ecco, appunto. Nonostante sia stato creato il "Codice calore", il segreto è quello di prevenire il colpo di calore ed evitare il pronto soccorso. Col colpo di calore scatta spesso il ricovero con i relativi controlli e terapie; ciò significa occupare posti letto per situazioni che possono essere scansate con una corretta idratazione e qualche altro piccolo accorgimento quotidiano. Ad esempio evitate di fare attività fisica nelle ore più calde e lasciate gli indumenti scuri nell’armadio. Sono consigli della nonna ma sono sempre attuali. Le estati saranno sempre più torride, alla fine ci dovremo fare i conti".

Carlo Venturini