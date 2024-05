Riqualificazione golena Arno. Avviso pubblico per 13 aree

È indetta la procedura per l’assegnazione in locazione (tramite offerta economicamente più vantaggiosa o migliore offerta economica) di 13 aree poste sul Lungarno D’Annunzio, nella golena sinistra del fiume Arno. Si tratta di proprietà appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Pisa, non utilizzate da anni e che versano in stato di abbandono. Allo scopo di favorirne il recupero e la riqualificazione, oltre a valorizzare il sistema fluviale e marittimo nel suo complesso, è stato pubblicato un avviso pubblico, compreso il disciplinare di gara per l’affidamento.

Le aree potranno essere interessate da attività ricreative, con scopi naturalistici e didattici; attività di pesca dilettantistica o professionale; attività sportive nonché educative, con finalità di diffondere, in particolare fra i giovani, la passione per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza dei problemi marittimi, anche in collaborazione con altre associazioni di promozione sportiva e/o con il Comune di Pisa per l’organizzazione di manifestazioni; attività commerciali.

Le modalità di presentazione delle domande e gli allegati al bando contenenti le schede delle singole aree sono scaricabili sul sito del Comune di Pisa in area Avvisi pubblici: https://www.comune.pisa.it/it/bando/avviso-pubblico-e-disciplinare-di-gara-laffidamento-locazione-mediante-procedura-di-evidenzia.