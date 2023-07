Riqualificazione del "Parterre" Passi avanti

San Giuliano Terme vira verso la completa riqualificazione del "Parterre", che è già stato interessato da un’importante opera di rigenerazione urbana con i lavori del primo lotto che hanno consegnato una nuova piazza, pienamente fruibile e abbellita. La seconda fase dei lavori del Parco dei Pini sarà finanziata dal Next Generation dell’unione europea: si è chiusa, infatti, la gara per l’affidamento dei lavori dell’opera di rigenerazione urbana. Grande la gioia del sindaco Di Maio e dell’assessore Cecchelli: "Dopo aver inaugurato il primo lotto, un’altra importante tappa ci porta verso la fine degli interventi per restituire alla cittadinanza una piazza completamente valorizzata".