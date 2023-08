"Ripulire Pisa dalle scritte: troppo oneroso e sanzioni troppo leggere"

Scritte sui muri, disegni e sfregi ai monumenti della città. Un "gioco" sistemico, che costa all’amministrazione comunale 80 mila euro l’anno. Ma anche una battaglia che l’assessore con delega alla gestione e valorizzazione del patrimonio comunale Filippo Bedini, ha voluto combattere sia sul piano operativo che culturale. Secondo l’assessore, infatti, la velocità d’intervento è fondamentale. "Le nuove scritte vanno cancellate subito, per andare a colpire il writer e svilire il suo obiettivo di far vedere la deturpazione a più persone possibili - ci spiega Bedini -. Proprio per questo ho anche rivolto un appello alla sovraintendenza per snellire le pratiche burocratiche che permettono l’intervento. Troppo spesso le risposte sono arrivate con lentezza. Non si tratta solo di una battaglia contro il degrado ma anche culturale".

C’è chi difende queste pratiche?

"In città esistono docenti universitari che condannano chi cancella le scritte. Viviamo in una società dove si confonde la protesta legittima con fenomeni che niente hanno a che vedere con la contestazione. Basta pensare alle proteste per l’ambiente. Sono sintomo di un’incapacità di sostenere le proprie idee in maniera consona senza fare danni e di maleducazione".

Cosa è stato fatto finora per combattere il fenomeno?

"Tanto, abbiamo ripulito negli anni il grosso delle scritte storiche, basti pensare a via Paoli o via San Zeno. Solo il 15 per cento viene rimbrattato, ma la cifra è in diminuzione. Ripulire velocemente infatti scoraggia chi vuole imbrattare i muri per farsi notare. In più, il Governo ha recentemente inasprito le sanzioni amministrative per chi imbratta i monumenti. Ho chiesto ad alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia di provare ad estendere l’inasprimento anche per le scritte sui muri. Le sanzioni infatti sono troppo esigue, vanno dai 100 ai 250 euro. Molto meno di quanto costa ripulire il muro". E.M.D.P.