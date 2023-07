Ripristino della vegetazione sul territorio oggetto dell’incendio di Laiano un anno fa

Vecchiano (Pisa), 15 luglio 2023 – A quasi un anno dall’incendio di Laiano in località Filettole che ha distrutto, a partire dal 21 luglio 2022, circa 90 ettari di bosco, stanno iniziando in questi giorni sul territorio alcuni interventi di ripristino della vegetazione. “La Regione Toscana ha, infatti, finanziato nel Programma degli interventi di Forestazione ed AIB dell'Unione Montana dell'Alta Val di Cecina per l'anno 2023 alcuni interventi straordinari per la salvaguardia ed il ripristino delle aree percorse dall'incendio”, spiega il Sindaco Massimiliano Angori. “E’ utile ricordare che nel Consiglio comunale di Vecchiano del 17 ottobre 2022, era stato approvato un apposito ordine del giorno proposto dal gruppo di maggioranza Insieme per Vecchiano proprio per il monitoraggio dell’area di Filettole in località Laiano “Attraverso il documento approvato dall’organo consiliare avevamo chiesto alla Regione Toscana, nello specifico: una verifica periodica al fine di appurare la stabilità dell’area interessata dall’incendio e il suo ripristino ambientale; il ripristino della viabilità con finalità antincendio e delle eventuali zone parafuoco nei due versanti del monte; di aggiornare l’amministrazione comunale sullo stato delle procedure in corso per la realizzazione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria, necessari per ripristinare il normale reticolo idrogeologico delle aree collinari percorse dall’incendio e per garantirne la sicurezza” spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Vogliamo ribadire inoltre un tributo, per un impegno concreto, che va riconosciuto a tutto il mondo dell’associazionismo. Come sempre, infatti, anche in occasione dell’incendio di Laiano, tutte le associazioni di volontariato, locale e non, si erano dimostrate colonna fondante della nostra Comunità, che ha reagito attraverso tutte le sue componenti con resilienza e forza di volontà, anche nei momenti più drammatici dell'evento incendiario. Ed è per questo che abbiamo ritenuto doveroso esprimere un ringraziamento pubblico, nel mese di settembre scorso, a tutti questi soggetti da parte dell'amministrazione e della Giunta comunale" afferma l’assessora alle Politiche del Volontariato e all’Ambiente Mina Canarini. "In questi giorni di caldo torrido ricordiamo che è in vigore il divieto di abbruciamento su tutto il territorio regionale disposto dalla Regione Toscana, fino al prossimo 31 agosto. M.B.