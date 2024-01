"Ripristinare le corse bus per gli studenti"

Una lettera aperta dei consiglieri comunali di Vecchiano Civica ad Autolinee Toscane per chiedere il ripristino delle corse per gli studenti. Dopo il rimodellamento del servizio autobus da parte dell’azienda, il consigliere comunale Roberto Sbragia, insieme ad Angela Baldoni, Stefano Dini e Mario De Luca, hanno scritto una lettera per chiedere di rivedere alcune delle scelte fatte. "Col nuovo orario le corse da Filettole per Pisa e viceversa sono passate da 14 a 21 nei giorni feriali e ciò è sicuramente una miglioria che apprezziamo – è l’incipit della lettera -, tuttavia con l’istituzione del nuovo orario, la mattina, le tre corse che partono da Filettole delle 6.50, 06.55 e 7.10 sono state sostituite dalle corse delle 06.32, 6.52 e 7.32; di queste ultime, la prima e l’ultima (esattamente 6.32 e 7.32) di fatto non sono utili ai ragazzi per raggiungere la scuola. Il fatto che la corsa più utilizzata sia dunque quella delle 6.52 ha fatto sì che già nella frazione di Filettole l’autobus sia colmo e che alcuni ragazzi non riescano neppure a salirvi. Inoltre – continua la lettera -, prima del nuovo orario, vi erano due corse autobus (ore 6.55 e ore 13.55) che permettevano ai ragazzi che frequentano il liceo Buonarroti di avere una corsa per l’andata ed una per il ritorno da scuola e che col nuovo orario è stato persa la corsa del rientro".

È proprio alla luce di questi cambiamenti che il gruppo politico chiede, pur ringraziando Autolinee Toscane per il lavoro fatto: "Il ripristino delle tre corse della mattina con partenza da Filettole negli orari precedenti, ovvero di ripristinare le corse delle ore 6.50, 6.55 e 7.10 e il ripristino di entrambe le corse (della mattina e del pomeriggio) da Filettole per il Concetto Marchesi e viceversa, al fine di garantire ai ragazzi che frequentano il liceo Buonarroti di avere una corsa per l’andata e una per il rientro da scuola".