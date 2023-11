Rinnovo arboreo, al via gli interventi in zona Stazione e Arena Garibaldi

Palazzo Gambacorti ha avviato l’annuale percorso di confronto con le associazioni ambientaliste della città per rendicontare gli interventi effettuati tra fine 2022 e maggio 2023 e condividere i prossimi interventi di rinnovo arboreo in partenza a Pisa, alla presenza del dirigente Fabio Daole, tecnici dell’ufficio verde e il rappresentate delle associazioni ambientaliste.

"La condivisione del piano annuale di rinnovo arboreo con le associazioni ambientaliste – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti – è un momento di confronto per condividere il programma in ogni quartiere, discutere su tempi e modalità di intervento e recepire le istanze delle associazioni. Tra le principali operazioni di rinnovo arboreo e di riqualificazioni partite in questi giorni, sono in corso le piantumazioni di 13 nuove magnolie lungo il nuovo viale Gramsci che sta prendendo forma in questa fase di lavori. Verrà creato uno spazio pedonale con isole verdi e doppi filari di alberature, aggiungendo le nuove piante alle 50 già presenti che abbiamo scelto di mantenere. Le isole verdi verranno integrate con il sistema delle sedute, in modo da dare vita ad una zona ombreggiata e riparata. Un’opera di rigenerazione urbana in cui l’elemento del verde diventa fondamentale per trasformare un’area degradata in uno spazio riqualificato, dove sarà possibile sostare e passeggiare".

"È partito proprio in questi giorni - spiega il vicesindaco con delega al verde urbano Raffaele Latrofa - l’intervento ai pini in zona Stadio, dove, su richiesta della Questura abbiamo dovuto svolgere un esame specifico sugli alberi di via Bianchi e via Rindi, per individuare eventuali piante da sostituire che presentano pericolo di cadute in un’area ad alta frequentazione di persone.Alla base di tutte le rimozioni, come sempre, c’è la valutazione da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, che albero per albero valuta lo stato di salute specifico di ogni pianta e la necessità di intervenire. Anche in questo caso, sulla base dell’esame svolto dall’Università, sono state individuati 28 pini da rimuovere e sostituire tigli, procedendo poi a riqualificare l’intera area di ingresso principale della Stadio. Ogni anno investiamo importanti risorse proprie del Comune, 2 milioni di euro, per la manutenzione del verde pubblico. Tra 2022 e 2023 sono state 925 le nuove piantumazioni a fronte di 117 rimozioni. Tra fine 2023 e inizio 2024 saranno 1.100 i nuovi alberi messi a dimora, tra Bosco dei Nuovi Nati, interventi di rinnovo arboreo a Marina di Pisa e in molte aree verdi della città, oltre a 535 nuove piante nei giardini scolastici".