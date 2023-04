Rinnovata la scuola "Pascoli" La soddisfazione di Di Maio

Sono terminati i lavori per il rinnovo della scuola primaria "Giovanni Pascoli" nella frazione di San Giuliano. Si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria dell’intera copertura che doveva essere rinnovata in quanto presentava infiltrazioni. Gli interventi hanno previsto la completa sostituzione del manto di copertura in tegole marsigliesi e altri interventi per un importo complessivo di 190mila euro. "Con la fine di questi interventi – afferma l’assessora all’edilizia scolastica Lara Ceccarelli – riconsegniamo una scuola rinnovata, decorosa e nella quale possano esserci idonee condizioni igienico-sanitarie degli ambienti dopo aver contrastato le ripetute infiltrazioni di acqua che insistevano in alcuni locali, con conseguenti disagi per i fruitori ed il normale svolgimento delle attività didattiche". "Avevamo annunciato la fine dei lavori per la primavera di quest’anno e così è stato. Stiamo rispettando gli impegni presi nel programma di mandato" dice il sindaco Sergio Di Maio.